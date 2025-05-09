Чемпион Формулы-Е — о вере в Хэмилтона: один из величайших

Чемпион Формулы-Е сезона-2016/2017, бывший гонщик Формулы-1 Лукас ди Грасси объяснил, почему верит в 40-летнего британского пилота и семикратного чемпиона «Королевских гонок» Льюиса Хэмилтона из команды «Феррари».

«Я вырос вместе с Льюисом. Так что знаю его по картингу, по совместной работе в Формуле-3, Формуле-2 и Формуле-1. И потому понимаю его очень хорошо. Он — один из величайших гонщиков, когда-либо живших на земле. Вот почему он может добиться этого. И люди ожидают от него очень, очень высокого уровня, но вы должны понимать, что сейчас здесь влияют не только способности», — приводит слова ди Грасси издание Racingnews365.