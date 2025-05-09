«Перес был лучше». Двукратный чемпион Ф-1 Фиттипальди — о Лоусоне и Цуноде в «Ред Булл»

Двукратный чемпион Формулы-1 Эмерсон Фиттипальди раскритиковал команду «Ред Булл» за расторжение контракта с мексиканцем Серхио Пересом, заявив, что новозеландец Лиам Лоусон и японец Юки Цунода за рулём австрийского болида смотрятся хуже.

«Чеко Перес был отличным представителем латиноамериканцев, и его не поняли в «Ред Булл». В этом году мы наблюдаем за тестированием пилотов [Лоусона] и [Цуноды], выступающих бок о бок с Максом Ферстаппеном, но, на мой взгляд, они хуже, чем Чеко.

Перес выиграл в Монако и в Баку, на одних из самых сложных трасс, и он очень быстр. Мы видим проблемы: «Ред Булл» меняет пилотов, чтобы посмотреть, кто ближе к Ферстаппену, но вывод один: Чеко был лучше», — приводит слова Фиттипальди издание AS.