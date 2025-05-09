Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Перес был лучше». Двукратный чемпион Ф-1 Фиттипальди — о Лоусоне и Цуноде в «Ред Булл»

«Перес был лучше». Двукратный чемпион Ф-1 Фиттипальди — о Лоусоне и Цуноде в «Ред Булл»
Комментарии

Двукратный чемпион Формулы-1 Эмерсон Фиттипальди раскритиковал команду «Ред Булл» за расторжение контракта с мексиканцем Серхио Пересом, заявив, что новозеландец Лиам Лоусон и японец Юки Цунода за рулём австрийского болида смотрятся хуже.

«Чеко Перес был отличным представителем латиноамериканцев, и его не поняли в «Ред Булл». В этом году мы наблюдаем за тестированием пилотов [Лоусона] и [Цуноды], выступающих бок о бок с Максом Ферстаппеном, но, на мой взгляд, они хуже, чем Чеко.

Перес выиграл в Монако и в Баку, на одних из самых сложных трасс, и он очень быстр. Мы видим проблемы: «Ред Булл» меняет пилотов, чтобы посмотреть, кто ближе к Ферстаппену, но вывод один: Чеко был лучше», — приводит слова Фиттипальди издание AS.

Материалы по теме
Штайнер рассказал, почему «Макларен» нельзя считать доминирующей силой в Ф-1 в сезоне-2025
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android