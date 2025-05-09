Лидер Формулы-2 рассказал, что его удивляет в борьбе Норриса с Ферстаппеном

Нидерландский гонщик «МП Мотоспорт» Рихард Версхор, являющийся лидером личного зачёта Формулы-2 в 2025 году, выразил своё удивление попыткам пилота Формулы-1 британца Ландо Норриса из команды «Макларен» обогнать четырёхкратного чемпиона Макса Ферстаппена («Ред Булл») на примере Гран-при Майами.

«Что мне кажется интересным — как Норрис продолжает пытаться обойти Макса с внешней стороны. Честно говоря, я не совсем понимаю это. В случае с Пиастри, когда он боролся с Ферстаппеном, вы видели, что он не выезжал на внешний радиус, ведь вы знаете, с Максом этого делать просто не следует.

Норрис продолжает пытаться, но всё это приводит к выезду за пределы трассы или попаданию в неприятности. Он просто продолжает пробовать одно и то же, и я нахожу это интересным. Может быть, он сам взглянет на свои манёвры теперь, когда он увидел, как Пиастри прошёл мимо Макса», — приводит слова Версхора издание GPblog.