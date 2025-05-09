Эмерсон Фиттипальди оценил шансы Переса на возвращение в Формулу-1 в составе «Кадиллака»

78-летний бразильский гонщик и двукратный чемпион Формулы-1 Эмерсон Фиттипальди высказался о шансах 36-летнего мексиканского пилота Серхио Переса вернуться в «Королевские гонки» в составе «Кадиллака», который дебютирует в серии в 2026 году.

«У General Motors и бренда «Кадиллак», когда дело доходит до разговора о Формуле-1, очень серьёзная программа работы со многими подразделениями. И Чеко Перес, безусловно, очень сильный кандидат на место в их команду», — приводит слова Фиттипальди издание Racingnews365.

Ранее Эмерсон Фиттипальди высказался о новозеландце Лиаме Лоусоне и японце Юки Цуноде, которые сели за руль «Ред Булл» после ухода Переса из австрийского коллектива.