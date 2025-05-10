Ральф Шумахер: требования Хэмилтона по радио в Майами не соответствуют уровню выступлений

Бывший гонщик Формулы-1, а ныне эксперт Ральф Шумахер высказался о радиопереговорах семикратного чемпиона «Королевских гонок» Льюиса Хэмилтона из команды «Феррари» во время основной гонки Гран-при Майами.

«Этого действительно не должно было случиться, с учётом его опыта и возраста. Он мог бы действовать немного умнее. Я думаю, это подошло бы ему больше. Его резкие высказывания по радио, его требования на самом деле не соответствуют его выступлениям на данный момент. И не имеет значения, сколько раз он был чемпионом мира.

В Майами он был ближе к Леклеру, но я думаю, что в данный момент ему следует вести себя более спокойно», — приводит слова Шумахера издание Racingnews365.