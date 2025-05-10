«Правильное решение». Марко — о Цуноде, набравшем в 10 раз меньше очков, чем Ферстаппен

Советник команды Формулы-1 «Ред Булл» Хельмут Марко высказался о японском гонщике Юки Цуноде после вопроса о том, правильное ли решение приняли в коллективе, посадив Цуноду в RB21, ведь за четыре этапа Юки набрал шесть очков, а Макс Ферстаппен — 62.

«Да, мы приняли правильное решение [посадить Цуноду в «Ред Булл»]. Да, он набрал в разы меньше очков, чем Макс, но его темп лучше, чем у Лиама [Лоусона]. И всего лишь во второй гонке за «Ред Булл» он финишировал в очках. Это было отличное выступление и доказательство того, что мы приняли правильное решение.

Когда в последний раз у нас было две машины в очках? Я не могу этого вспомнить», — приводит слова Марко издание Racingnews365.