Эксперт ответил, вернётся ли Джек Дуэн на место боевого пилота Формулы-1

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Карун Чандхок ответил, вернётся ли австралийский пилот Джек Дуэн в болид «Королевских гонок» после замены на Франко Колапинто в «Альпин».

«Честно говоря, я думаю, что ему будет сложно получить место где-то ещё. На самом деле он занял место в «Альпин», потому что они потеряли Окона. На мой взгляд, у них на самом деле не было других признанных пилотов. Полагаю, что из доступных вариантов они могли бы взять Боттаса, но он был бы в некотором роде слабым соперником [для Гасли], потому они решили продвигать свою академию, потому что у них сейчас период перестройки, верно?

Не думаю, что до этого Джек был в поле зрения какой-либо другой команды. Так что я не вижу возможных изменений этого и в будущем. И дело в том, что с появлением «Кадиллака» на рынке пилотов, очевидно, будет много шума, но я не слышу, чтобы Джек был на первом месте в чьём-либо списке», — приводит слова Чандхока издание Racingnews365.