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Чемпион Ф-1: у Пиастри есть стойкость, чтобы не мириться с дерьмом Ферстаппена на трассе

Чемпион Ф-1: у Пиастри есть стойкость, чтобы не мириться с дерьмом Ферстаппена на трассе
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78-летний австралийский гонщик и чемпион Формулы-1 1980 года Алан Джонс высказался о шансах своего соотечественника и лидера сезона 2025 года Оскара Пиастри из команды «Макларен» на титул, если четырёхкратный чемпион серии Макс Ферстаппен из «Ред Булл» будет регулярно опережать в квалификациях и ожесточённо защищать позицию в гонках.

«Он видит возможность и использует её, и Оскар не даст себя сбить с толку. Многими другими гонщиками Ферстаппен может манипулировать и держать их в напряжении, но я верю, что у Оскара есть психологическая стойкость, чтобы не мириться с этим дерьмом», — приводит слова Джонса издание GPblog.

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