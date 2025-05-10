Расселл прокомментировал подозрения «Ред Булл» в отношении «Макларена»

Британский гонщик Формулы-1 Джордж Расселл, представляющий «Мерседес», прокомментировал подозрения «Ред Булл» в отношении нарушений регламента со стороны «Макларена» при использовании запрещённых способов охлаждения резины.

«Я не верю, что они делают что-то запрещённое. Они находятся в таком доминирующем состоянии уже 18 месяцев, так что вы должны отдать им должное, а остальные команды должны совершенствоваться. У нас самих есть идеи, как мы можем улучшить ситуацию в этом плане, но это длительный процесс, и это немного расстраивает.

Но это Формула-1, когда команда доминирует, очень сложно отыграться.Макс [Ферстаппен] уже говорил об этом раз или два — как будто девять команд делают что-то неправильно, и только одна команда совершает правильные шаги. Так что нам нужно совершенствоваться», — приводит слова Расселла издание Racingnews365.