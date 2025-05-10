Главный инженер «Ред Булл» комплиментарно оценил работу Цуноды в команде

Главный инженер коллектива Формулы-1 «Ред Булл» Пол Монаган оценил работу японского гонщика Юки Цуноды в составе австрийской команды.

«На самом деле, кажется, Юки действительно комфортно себя чувствует. Это не самые лёгкие обстоятельства, в которые можно попасть. Он пришёл в команду, сразу же был откровенен в своих отзывах, вежлив. Юки действительно выглядит хорошим командным игроком. Временами ему немного не везло, но в других случаях наоборот… Видно, как он встаёт на ноги.

При этом он уверен в своих требованиях и не боится высказывать свою позицию, сразу сообщает о том, что ему нравится, а что нет. Юки в команде, он хороший человек, и с ним всё будет в порядке. И на данный момент ему удаётся избегать давления из-за того, что он является товарищем Макса по команде, так что это действительно хорошо. Я впечатлён. В нём есть нечто большее, чем просто твёрдость характера», — приводит слова Монагана издание GPblog.