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Экс-пилот Ф-1: контракт Колапинто на пять гонок не вотум доверия гонщику

Экс-пилот Ф-1: контракт Колапинто на пять гонок не вотум доверия гонщику
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Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Карун Чандхок назвал лучший вариант для австралийского пилота Джека Дуэна вернуться за руль болида «Королевских гонок».

«На самом деле, на мой взгляд, лучший вариант для Джека — если у Колапинто будут проблемы, а в «Альпин» отправятся и проведут множество тестов для Джека, чтобы дать ему шанс ещё немного улучшиться, и тогда, кто кто знает, может, он и вернётся.

Потому что это странно, не правда ли, сделка на пять гонок. Публично объявить о сделке на пять гонок — это уже нечто. Это не совсем вотум доверия гонщику», — приводит слова Чандхока издание Racingnews365.

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