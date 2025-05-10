Баттон: Хэмилтону начинает вредить то, что он постоянно отстаёт от Леклера

Чемпион мира 2009 года, бывший гонщик Формулы-1 Дженсон Баттон высказался о 40-летнем британском пилоте и семикратном обладателе титула «Королевских гонок» Льюисе Хэмилтоне из команды «Феррари».

«Льюис сейчас совсем другой человек, чем был во времена наших совместных выступлений в одной команде. Если он был подавлен, то на следующий день он был в ударе, и очень быстро. Сейчас он гораздо более спокойный человек, у него гораздо более разносторонний характер.

Я думаю, ему начинает немного вредить то, что он постоянно отстаёт от своего партнёра по команде. Льюис Хэмилтон не так устроен. Он — победитель», — приводит слова Баттона издание GPblog.