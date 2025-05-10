Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Баттон: Хэмилтону начинает вредить то, что он постоянно отстаёт от Леклера

Баттон: Хэмилтону начинает вредить то, что он постоянно отстаёт от Леклера
Комментарии

Чемпион мира 2009 года, бывший гонщик Формулы-1 Дженсон Баттон высказался о 40-летнем британском пилоте и семикратном обладателе титула «Королевских гонок» Льюисе Хэмилтоне из команды «Феррари».

«Льюис сейчас совсем другой человек, чем был во времена наших совместных выступлений в одной команде. Если он был подавлен, то на следующий день он был в ударе, и очень быстро. Сейчас он гораздо более спокойный человек, у него гораздо более разносторонний характер.

Я думаю, ему начинает немного вредить то, что он постоянно отстаёт от своего партнёра по команде. Льюис Хэмилтон не так устроен. Он — победитель», — приводит слова Баттона издание GPblog.

Материалы по теме
Ральф Шумахер: требования Хэмилтона по радио в Майами не соответствуют уровню выступлений
Леклер: конечно, нам с Хэмилтоном нужно действовать сообща
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android