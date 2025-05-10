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«Болиды «Хааса» и «Феррари» схожи». Окон поддержал Хэмилтона из-за долгой адаптации

«Болиды «Хааса» и «Феррари» схожи». Окон поддержал Хэмилтона из-за долгой адаптации
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28-летний французский гонщик Формулы-1 Эстебан Окон, представляющий команду «Хаас», поддержал 40-летнего пилота и семикратного чемпиона серии Льюиса Хэмилтона из «Феррари» на фоне долгой адаптации и нестабильных результатов в сезоне-2025.

«Это очень сложно, особенно когда вы меняете команду и переходите на автомобиль с абсолютно другой философией. Болиды «Хааса» и «Феррари» во многом схожи, так что я могу с этим согласиться с Льюисом. В прошлом я тоже ездил на «Мерседесе», так что это совсем другой подход к управлению машиной и раскрытию её потенциала.

Ощущения от болида сильно изменились, так что, конечно, адаптироваться к этому непросто. Но я уверен, что он очень быстро найдёт выход», — приводит слова Окона издание Racingnews365.

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