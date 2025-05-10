Пиастри высказался в защиту Норриса из-за критики о слабом психологическом настрое

Австралийский гонщик Формулы-1 Оскар Пиастри из команды «Макларен» защитил своего партнёра Ландо Норриса на фоне критики из-за слабой психологии, заключающейся в постоянном комментировании своих ошибок.

«Я думаю, что слабости, ошибки или помарки и разговоры о них — это то, что нужно учитывать, когда ты начинаешь пытаться делать то, что не является твоим естественным образом жизни. Иначе всё становится запутанным, и вот тогда идёт наперекосяк. Поэтому я думаю, что каждый справляется с этим по-разному.

Думаю, что Ландо справляется с неудачами совсем не так, как я. У каждого — свой индивидуальный подход. По моему мнению, мы просто так устроены как люди, как конкуренты, но вы знаете, что, очевидно, есть разные эмоции и разные способы справиться с этим, и я не думаю, что есть правильный или неправильный способ преодолевать неудачи — всё индивидуально.

Кому-то проще справиться с ошибками, выпустив пар, а кому-то уйти в себя и перезагрузиться. Ландо знает себя гораздо лучше, чем я его», — приводит слова Пиастри издание GPblog.