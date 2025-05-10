Окон объяснил, почему новичкам легче привыкнуть к болидам Ф-1, чем опытным гонщикам

28-летний французский гонщик Формулы-1 Эстебан Окон, представляющий команду «Хаас», высказался об адаптации молодых пилотов к болидам «Королевских гонок».

«Легче ли адаптироваться опытным пилотам к новым болидам в других командах? Скорее наоборот. Я думаю, что если вы пришли из младших Формул в «Королевские гонки» и сразу же оказываетесь в этом болиде, то отбрасываете всё, чему научились, и просто садитесь за руль, чтобы снова научиться чему-то новому.

У Льюиса [Хэмилтона] гораздо больше опыта, чем у меня, он долгое время пилотировал на множестве разных машин, но и на одних и тех же. Я могу понять, почему это нелегко, и также знаю, что это трудно для меня или для Карлоса [Сайнса], но мы добьёмся своего», — приводит слова Окона издание Racingnews365.