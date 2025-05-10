Зафнауэр — о втором пилоте «Ред Булл»: в «Макларене» отстают на 0,1 секунды друг от друга

Бывший руководитель «Альпин» Отмар Зафнауэр высказался о вторых номерах «Ред Булл» и доминировании четырёхкратного чемпиона Формулы-1 Макса Ферстаппена над своими партнёрами по команде.

«У меня нет всех данных, которые есть у них, но у меня они были раньше. Я могу говорить только с внешним взглядом, с макроточки зрения на происходящее. Для меня Юки Цунода — очень компетентный пилот. У него такая же машина и оборудование, как у Макса.

Но посмотрите на «Макларен». У них лучшая машина, и посмотрите, как их два пилота прошли квалификацию — с разницей в десятую секунды друг от друга. Это тоже о чём-то да говорит», — приводит слова Зафнауэра издание Racingnews365.