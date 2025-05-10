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Бывший технический директор команд Ф-1: Ферстаппен — самый сообразительный пилот в мире

Бывший технический директор команд Ф-1: Ферстаппен — самый сообразительный пилот в мире
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73-летний североирландский бывший инженер, а ныне эксперт Гэри Андерсон комплиментарно отозвался о способностях четырёхкратного чемпиона Формулы-1 Макса Ферстаппена из команды «Ред Булл».

«Ферстаппен — очень умный гонщик. Нельзя выиграть четыре чемпионства и 64 гонки, не проявив смекалки. Мы видим это по тому, что он замечает в других гонщиках во время гонок, независимо от того, нарушают ли они постановку болида на стартовой решётке, выезжая за линию, или не поднимают ногу с педали газа при жёлтых флагах на трассе.

Мне не нравятся гонщики, пытающиеся добиться для своих соперников штрафов, но нет никаких сомнений в том, что Ферстаппен — самый сообразительный пилот в мире, а также, возможно, самый быстрый гонщик», — приводит слова Андерсона издание GPblog.

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