Экс-руководитель «Альпин» объяснил, за счёт чего «Макларен» доминирует

Бывший руководитель «Альпин» Отмар Зафнауэр объяснил, за счёт чего коллектив Формулы-1 «Макларен» доминирует над остальными командами.

«Вот где «Макларен» действительно превосходит остальных, так это в гоночном темпе. И здесь их доминация больше, чем в квалификациях. Для этого может быть множество причин, включая дизайн автомобиля, его разработку, настройку. Ещё один важный фактор — работа с шинами.

Когда я работал в «Форс Индия», то позаботился о том, чтобы у нас были лучшие инженеры по шинам, которых я мог нанять. Мы много внимания уделяли разработке автомобиля и тому, как все наши идеи повлияют на шины, чтобы получить преимущество. Были гонки, в которых мы были единственными, кто не делал двух пит-стопов, мы могли заехать только на один, потому что уделяли огромное внимание резине.

Если «Макларен» делает то же самое, то они точно гарантировали себе успех. Даже в «Альпин» я попытался расширить знания о шинах, наняв новых инженеров в этой области. На моём последнем Гран-при Майами мы квалифицировались пятым и восьмым, а в итоге заработали очки, финишировав на восьмом и девятом месте», — приводит слова Зафнауэра издание Racingnews365.