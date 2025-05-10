«Пиастри выглядит более умным пилотом против Ферстаппена». Андерсон — о Норрисе в Майами

73-летний североирландский бывший инженер, а ныне эксперт Гэри Андерсон прокомментировал агрессивную оборону четырёхкратного чемпиона Формулы-1 Макса Ферстаппена из команды «Ред Булл» на примере борьбы с Ландо Норрисом («Макларен») на Гран-при Майами.

«Все пилоты знают, что Макс переходит все границы. Судя по тому, что мы видели в Майами, и по тому, что мы наблюдали в прошлом году, Пиастри выглядит более умным пилотом против Ферстаппена. Норрису ещё предстоит поработать в этом аспекте.

Да, Норрис проиграл на старте, а затем, возможно, и позже, потому что Ферстаппен был агрессивен, но, похоже, он не понимает, как пилот «Ред Булл» ведёт гонку, и приспосабливается к этому. Пиастри понимает», — приводит слова Андерсона издание GPblog.