«Такое больше не повторится». Ваулз — об обгоне Албоном Сайнса на Гран-при Майами

Руководитель команды Формулы-1 «Уильямс» Джеймс Ваулз прокомментировал эпизод Гран-при Майами, в котором Александер Албон обогнал партнёра Карлоса Сайнса сразу после того, как испанцу сказали, что Албон не будет атаковать.

«Сообщение было передано обоим гоночным инженерам, по сути, что у Алекса проблемы с надёжностью и нам нужно обеспечить приток воздуха в радиаторы. Это было сообщено обоим с решением просто создать небольшую разницу между машинами на время, чтобы убедиться, что мы это сделаем.

Однако это сообщение было нечётким по своей фактуре. Даже не было ясно, возможен ли обгон или нет. Основная задача — охладить болид. Когда Карлосу сказали, что Алекс не будет атаковать, а в момент, когда тоже самое говорили Албону, его система DRS уже была активна и он совершал манёвр.

Так что Алекс не идёт против командных приказов. Мы как организация должны значительно усовершенствовать способы общения с инженерами и оперативность контактов с пилотами. В чём я могу заверить всех, так это в том, что такого больше не повторится.

Но даже если бы нам удалось избежать этого обгона, то всё равно позже бы нам пришлось их поменять местами. Причина этого в том, что Карлос получил повреждение днища в результате инцидента на первом круге, и ситуация становилась всё хуже и хуже. Так что, скорее всего, мы бы так и поступили, но это было бы решением команды, а не гонщика, не ожидавшего обгона», — приводит слова Ваулза издание Motorsport Week.