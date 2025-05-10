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MotoGP — Гран-при Франции — спринт — результаты

Марк Маркес выиграл спринт MotoGP ГП Франции, Алекс Маркес — 2-й, Баньяя упал
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В субботу, 10 мая, в Ле-Мане завершилась спринт-гонка шестого этапа серии MotoGP Гран-при Франции, победу в которой завоевал испанский гонщик, шестикратный чемпион серии Марк Маркес из «Дукати». Его брат Алекс Маркес («Дукати») — второй. Фермин Альдегер («Дукати») — третий. Обладатель поула француз Фабио Куартараро из «Ямахи» — четвёртый.

Для Марка эта победа в спринте стала шестой подряд в 2025-м — он выиграл каждый из спринт-заездов. Франческо Баньяя («Дукати»), стартовавший шестым, вырвался на четвёртое место и в начале заезда упал.

MotoGP. Гран-при Франции. Спринт:

1. Марк Маркес («Дукати») — 13 кругов.
2. Алекс Маркес («Дукати») +0.530.
3. Фермин Альдегер («Дукати») +2.164.
4. Фабио Куартараро («Ямаха») +2.840.
5. Маверик Виньялес («КТМ») +5.285.
6. Жоанн Зарко («Хонда») +7.939.
7. Фабио Ди Джаннантонио («Дукати») +8.367.
8. Алекс Ринс («Ямаха») +8.930.
9. Жоан Мир («Хонда») +9.858.
10. Рауль Фернандес («Априлья») +11.599.

MotoGP 2025. Этап 6, Ле Ман, Франция
Гран-при Франции. Спринт
10 мая 2025, суббота. 16:00 МСК
Окончено
1
Марк Маркес
Ducati
2
Алекс Маркес
Ducati
+0.530
3
Фермин Альдегер
Ducati
+2.164
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Комментарии
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