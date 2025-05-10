Марк Маркес выиграл спринт MotoGP ГП Франции, Алекс Маркес — 2-й, Баньяя упал

В субботу, 10 мая, в Ле-Мане завершилась спринт-гонка шестого этапа серии MotoGP Гран-при Франции, победу в которой завоевал испанский гонщик, шестикратный чемпион серии Марк Маркес из «Дукати». Его брат Алекс Маркес («Дукати») — второй. Фермин Альдегер («Дукати») — третий. Обладатель поула француз Фабио Куартараро из «Ямахи» — четвёртый.

Для Марка эта победа в спринте стала шестой подряд в 2025-м — он выиграл каждый из спринт-заездов. Франческо Баньяя («Дукати»), стартовавший шестым, вырвался на четвёртое место и в начале заезда упал.

MotoGP. Гран-при Франции. Спринт:

1. Марк Маркес («Дукати») — 13 кругов.

2. Алекс Маркес («Дукати») +0.530.

3. Фермин Альдегер («Дукати») +2.164.

4. Фабио Куартараро («Ямаха») +2.840.

5. Маверик Виньялес («КТМ») +5.285.

6. Жоанн Зарко («Хонда») +7.939.

7. Фабио Ди Джаннантонио («Дукати») +8.367.

8. Алекс Ринс («Ямаха») +8.930.

9. Жоан Мир («Хонда») +9.858.

10. Рауль Фернандес («Априлья») +11.599.