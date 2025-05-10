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Монтойя: меня не удивит замена Лоусона на Линдблада

Монтойя: меня не удивит замена Лоусона на Линдблада
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Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Хуан Пабло Монтойя признался, что его не удивит, если в ближайшем будущем в составе «Рейсинг Буллз» Арвид Линдблад сменит Лиама Лоусона.

«Скажу вам честно. Если Лоусон не прибавит, то меня не удивит его замена на Арвида Линдблада. Совершенно. По правде говоря, в прошлом году Лиам получил зелёный свет и он доказал, что умеет выступать хорошо. Ему досталось место в «Ред Булл», он его выиграл.

В основной команде была сложная ситуация, и это стало очень сильным ударом. После подобного ему нужно работать с психологом. Если он не вернётся в форму быстро, то уверен, что в «Ред Булл» начнут смотреть по сторонам. Так работает эта команда. Это «Ред Булл», и ситуация чем-то напоминает происходящее в «Альпин» прямо сейчас. Если Колапинто не сможет проявить себя, то там поступят так же», — приводит слова Монтойи AS.

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