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Роберт Шварцман прокомментировал провал в квалификации IndyCar в Индианаполисе

Роберт Шварцман прокомментировал провал в квалификации IndyCar в Индианаполисе
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Российско-израильский пилот команды «Према», гонщик IndyCar Роберт Шварцман прокомментировал провальный результат квалификации пятого этапа заокеанской серии на дорожной трассе в Индианаполисе.

«Неприятная и сложная ситуация, у меня было мало времени для тренировки. Я сразу же включился в квалификацию. Я проехал всего четыре круга по незнакомой трассе, так что было сложно.

Я сделал всё, однако мне всё ещё недостаточно комфортно за рулём машины. Нам нужно поработать, чтобы понять, что мы сможем сделать в гонке. Нам нечего терять, если мы стартуем последними. Нас ждёт сложный день, но мы не будем спешить и попробуем что-то придумать», — приводит слова Роберта Шварцмана официальный сайт команды «Према».

Шварцман по итогам квалификации занял последнее, 27-е место.

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