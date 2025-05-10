Эксперт призвал «Феррари» не поступать как в футболе

Бывший гонщик Формулы-1, комментатор Sky Sports Мартин Брандл высказался о ситуации в «Феррари».

«В «Феррари» очень недовольны. Они думали, что смогут побороться за титул, особенно с таким составом пилотов. Чего им сейчас не стоит делать, так это того, что можно часто увидеть в футболе, — увольнять тренера и выгонять всех, просто чтобы что-то изменить. Это ничего не улучшит. Мы видели эту ошибку в других командах.

Они были пятой командой, отставая от всех! Это большая проблема, им нужно взять это под контроль. Если бы они могли изменить машину, конечно, они бы это сделали. Если бы они знали, что менять. В прошлом году мы видели проблемы у «Феррари», потребовалось несколько гонок, прежде чем они её исправили.

Но в команде будут сложные обсуждения. Один «Уильямс» был впереди, другой — сразу позади. При этом Сайнсу не повезло с VSC, иначе он был бы впереди», — приводит слова Брандла RacingNews365.