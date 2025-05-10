Хилл верит, что Ферстаппен может на год уйти из Формулы-1

Чемпион мира 1996 года Деймон Хилл считает, что четырёхкратный и действующий чемпион мира Макс Ферстаппен может взять год перерыва в карьере.

«Сейчас «Ред Булл» всеми силами борется за сохранение Ферстаппена в составе. У него есть пункт в контракте. Было вполне понятно объяснено, что такая опция есть. Команда может не выполнить условия, а сам Макс никогда не выдаёт менее ста процентов. Если команда не выполнит условия, он будет волен уйти, куда захочет. Так что «Ред Булл» под давлением.

Куда он уйдёт? Говорят, что Расселл вот-вот переподпишет контракт с «Мерседесом», тогда этот вариант будет закрыт. Сложно сказать. Я считаю, что он может взять паузу. Это может быть мудрым решением. Это позволит понять, кто сильнее при новом регламенте. Он ещё молод, выиграл четыре титула. Никто не знает, что случится по окончании нынешнего сезона. Он может пропустить следующий год», — приводит слова Хилла Motorsport.