Клэр Уильямс: хотела бы снова увидеть женщину во главе команды Формулы-1

Бывший руководитель команды «Уильямс» Клэр Уильямс выразила недоумение тем, что на данный момент нет женщин во главе какой-либо из команд Формулы-1.

«Нельзя сказать, что нет женщин, которые способны руководить командой Формулы-1. Если я смогла руководить командой, то способна справиться любая, честно. Я не понимаю этого момента. Когда мне задают такой вопрос на встречах со студентами, меня нет ответа, ведь я абсолютно уверена, что есть женщины, которые более чем способны.

Не знаю, почему так, но жаль. Сейчас проводится прекрасная работа по продвижению гонщиц, но мне очень хотелось бы снова увидеть женщину во главе команды. И это очень важно. По телевидению мы всё ещё видим спорт, в котором доминируют мужчины. Все руководители команд, все гонщики — они мужчины», — приводит слова Клэр Уильямс Motorsport.