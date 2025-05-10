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Джордж Расселл вернул семье деньги, вложенные в его карьеру

Джордж Расселл вернул семье деньги, вложенные в его карьеру
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Британский гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл сообщил, что вернул своей семье все деньги, которые были вложены в его автоспортивную карьеру.

«Отец вложил огромные деньги в меня и ещё больше времени, так что я вернул своей семье полтора миллиона фунтов, которые были вложены в мою карьеру. Хотел ли мой отец быть ближе со своим сыном? Возможно. Но он верил, что этот путь подготовит меня к жизни. И он был прав», — приводит слова Расселла Daily Mail.

Джордж Расселл в сезоне-2025 занимает четвёртое место в личном зачёте, в шести гонках четырежды поднявшись на подиум и ни разу не финишировав ниже пятой позиции. На счету Расселла 93 балла. Лидирует в чемпионате пилот «Макларена» Оскар Пиастри, набравший 131 очко.

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