Эксперт: Ферстаппен давно уже понял, что Пиастри более сильный соперник

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Кристиан Даннер считает, что основным конкурентом в борьбе за титул для Макса Ферстаппена является пилот «Макларена» Оскар Пиастри.

«То, как Пиастри подготовил манёвр на Ферстаппена, было достойно фильма. Макс давно уже понял, что Пиастри более сильный соперник. Он не воспринимает Норриса всерьёз и продолжает его атаковать, даже если потребуется время. Сейчас для Норриса закончились беззаботные дни. Постоянные ухмылки и шутки с Карлосом Сайнсом в начале его карьеры в Формуле-1 были нормой. Сейчас всё намного серьёзнее.

Пиастри обладает нужными навыками и беспощадно применяет их в битвах колесо в колесо. Норрису определённо нужно развиваться дальше. Но я не из тех людей, которые списывают Норриса со счетов и говорят, что у него нет нужных данных. Конечно, если он совершает ошибку, я позволяю себе сказать, что с этими ошибками он не станет чемпионом мира. Я придерживаюсь этого мнения. Но Норрис по-прежнему невероятно быстр, и он продолжает обучение. Если сравнить сегодняшнего Норриса с тем, как он ездил год назад, я должен сказать, что он многому научился», — приводит слова Даннера RacingNews365.