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«Феррари» завоевала дубль на «6 часах Спа», экипаж «Альпин» с Шумахером — третий

«Феррари» завоевала дубль на «6 часах Спа», экипаж «Альпин» с Шумахером — третий
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Экипаж итальянской команды «Феррари» в составе Джеймса Каладо, Антонио Джовинацци и Алессандро пер Гуиди одержал победу на третьем этапе чемпионата мира по гонкам на выносливость (WEC) — «6 часах Спа».

Второе место по итогам гонки досталось второй «Феррари» — экипажу под номером 50, в составе которого выступают Антонио Фуоко, Мигель Молина и Никлас Нильсен.

Третьими по итогам гонки стали представители «Альпин», в составе экипажа которых выступают экс-пилот Формулы-1 Мик Шумахер, в также Жюль Гунон и Фредерик Маковецки.

Для «Феррари» эта победа стала уже третьей в нынешнем сезоне в трёх гонках. На этапе в Катаре победу одержал экипаж под номером 50, а в Имоле — под номером 51.

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