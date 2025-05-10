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Тото Вольф: не удивлён, что Хэмилтону сложно даётся старт сезона

Тото Вольф: не удивлён, что Хэмилтону сложно даётся старт сезона
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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф высказался о ситуации семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона в «Феррари».

«Мы увидели эту магию в его спринтерской гонке в Шанхае. Он полностью доминировал в той гонке. Это не похоже на то, что у вас есть эта магия в одной гонке, а затем в следующей гонке вы её теряете. Я искренне верю, что она у него всё ещё есть. И когда всё идёт по плану, когда он чувствует себя комфортно и машина ему подходит, тогда он великолепен.

У меня нет сомнений в Хэмилтоне. Но я не удивлён, что у него был сложный старт сезона. Он был с нами 12 лет, он знал наш стиль работы. Теперь он в «Феррари», где его напарник выступает уже очень давно. Сейчас Льюис находится на том пути, который должен пройти каждый гонщик, когда он переходит в топ-команду», — приводит слова Вольфа RacingNews365.

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