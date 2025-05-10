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Эксперт оценил выступление Расселла в Майами

Эксперт оценил выступление Расселла в Майами
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Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт и комментатор Мартин Брандл высказался о выступлении пилота «Мерседеса» Джорджа Расселла на Гран-при Майами.

«Расселл боролся весь уикенд и, казалось, терял несколько десятых c круга. Благодаря своей хорошей скорости и удаче с своевременным пит-стопом он снова поднялся на подиум. Его едва не сбили с ног неприятные спазмы желудка на последних 15 кругах.

Расселл воспользовался преимуществом пит-стопа под виртуальным автомобилем безопасности и поднялся на третье место. Но Макс Ферстаппен определённо не облегчил ему задачу. И даже надавил, что Джордж недостаточно сбавил скорость, когда они проехали жёлтый флаг», — приводит слова Брандла RacingNews365.

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