Албон: данные с симулятора обещали нам меньше производительности, чем мы получили

Тайский гонщик «Уильямса» Алекс Албон признался, что по данным с симулятора в команде ждали худших результатов в сезоне-2025, чем получили в итоге.

«В плане направления я всегда был уверен, что мы как команда добьёмся прогресса. Перед сезоном мы работали на симуляторе, и в итоге обнаружили в машине больше темпа, чем нам обещали данные оттуда. Это редкая и очень позитивная вещь.

Это просто показывает, что мы хорошо выполняем работу с машиной. Мы понимаем, что мы сделали много хорошего с нашей машиной, и это должно помочь нам вырасти в следующем году. Но когда я смотрю на разницу во времени прохождения круга между прошлым и этим годом, она довольно существенная», — приводит слова Алекса Албона RacingNews365.