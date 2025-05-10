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Менеджер Шумахера: у Мика достаточно сил, чтобы заявить о себе в Формуле-1

Менеджер Шумахера: у Мика достаточно сил, чтобы заявить о себе в Формуле-1
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Победитель «24 часов Ле-Мана» и «24 часов Дайтоны» немецкий гонщик Дирк Мюллер стал частью команды менеджеров экс-пилота Формулы-1 Мика Шумахера.

«Я работаю вместе с Миком в качестве консультанта. У Мика есть команда, и я её часть. Мы собрались вместе в прошлом году — и сейчас самое время. Мик не только чрезвычайно талантлив, но и замечательный человек. Я хочу помочь всем, чем смогу.

У него достаточно сил, чтобы заявить о себе в акульем бассейне Формулы-1. Сегодня Мик продвинулся гораздо дальше, чем был в 2021 году, когда он только начинал. Он приобрёл опыт, так что теперь находится в ином положении, чем несколько лет назад, когда он пришёл в Формулу-1 из Формулы-2», — приводит слова Мюллера PlanetF1.

Ранее сообщалось, что Мик Шумахер является одним из кандидатов на место в «Кадиллаке».

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