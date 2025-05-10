Зак Браун вспомнил, как в «Альпин» пытались надавить на Оскара Пиастри

Генеральный директор «Макларена» Зак Браун поделился воспоминаниями о скандале вокруг Оскара Пиастри и команды «Альпин».

«В их пресс-релизе, в котором говорилось, что Оскар получит место боевого пилота в 2023 году, даже не было его цитаты. Они даже не спрашивали его. Они сделали заявление, как будто это было решённое дело. Они использовали это заявление, чтобы надавить на него и заставить сделать то, что они хотели», — приводит слова Зака Брауна PlanetF1.

Напомним, «Альпин» объявила в 2022 году о том, что Пиастри займёт место боевого пилота, после чего сам Оскар в социальных сетях написал, что это было сделано без его ведома. В итоге Пиастри подписал контракт с «Маклареном».