Ферстаппен: сложно оценить работу новинок в Майами

Четырёхкратный и действующий чемпион мира пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен признался, что не может оценить работу новинок на Гран-при Майами.

«По крайней мере, всё ощущается довольно неплохо. Мне сложно оценить работу новинок на трассе в Майами, здесь всё кажется странным. И повороты здесь странные. Думаю, мы узнаем больше, когда поедем в Имолу.

Мы делаем всё возможное, чтобы решить проблему, но некоторые вещи требуют немного больше времени, в том числе и для того, чтобы всё правильно понять», — приводит слова Макса Ферстаппена RacingNews365.

Ферстаппен выиграл квалификацию в Майами, однако в гонке финишировал лишь на четвёртой позиции.