Уитли: расклад сил может измениться после директивы на Гран-при Испании

Бывший спортивный директор «Ред Булл» и нынешний руководитель «Кик-Заубера» Джонатан Уитли считает, что на Гран-при Испании в пелотоне Формулы-1 может измениться расклад сил.

«Это важный фактор, который влияет на производительность, так что да, нас может ждать серьёзное изменение в раскладе сил. Посмотрите, насколько плотный пелотон как впереди, так и в средней части пелотона. Даже небольшие изменения здесь могут иметь огромное значение», — приводит слова Джонатана Уитли RacingNews365.

Напомним, ранее в ФИА подтвердили, что начиная с Гран-при Испании 2025 года будут введены дополнительные тесты переднего антикрыла, что приведёт к изменениям в их конструкции у многих команд.