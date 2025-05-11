Палоу выиграл гонку IndyCar на дорожной трассе в Индианаполисе, Шварцман — 18-й

Пилот команды Chip Ganassi Racing Алекс Палоу выиграл гонку Sonsio Grand Prix — пятый этап сезона IndyCar 2025 года, который прошёл на дорожной трассе в «Индианаполисе». Для Палоу это уже 15-я победа в IndyCar и 4-я в текущем сезоне — в этом году испанец не смог победить лишь на Гран-при Лонг-Бич, где был вторым, позади Кайла Кирквуда.

На старте гонки в лидеры вырвался Грэм Рейхол, который, в отличие от Палоу, стартовал на свежем комплекте мягких шин. Испанец на протяжении 50 с небольшим кругов преследовал американца и на 58-м смог его опередить, захватив лидерство. Вскоре Рейхол и вовсе откатился на 5-е место из-за заминки на финальном пит-стопе.

В концовке гонки из-за технических проблем на машине Дэвида Малукаса заезд был прерван автомобилем безопасности, лишив Палоу, который успел оторваться от пелотона на десять секунд, всего преимущества. Тем не менее испанец удержался впереди и с комфортным отрывом в пять с небольшим секунд выиграл гонку.

Второе место занял Патрисио О’Уорд из Arrow McLaren, третьим стал гонщик Team Penske Уилл Пауэр, опередивший партнёра по команде Скотта Макглоклина, а пятым в итоге стал Скотт Диксон. Рейхол на финише занял шестую позицию.

Российско-израильский гонщик Роберт Шварцман из-за технических проблем в тренировках стартовал с последней позиции, но смог прорваться на 18-е место. Его напарник по Prema Racing Каллум Айлотт уже на первом круге получил удар от одного из соперников, потерял несколько кругов и в итоге занял 22-ю позицию.

IndyCar. Sonsio Grand Prix (топ-10):

1. Алекс Палоу (Chip Ganassi Racing) — 85 кругов

2. Пато О’Уорд (Arrow McLaren) +5.4 сек

3. Уилл Пауэр (Team Penske) +8.4

4. Скотт Макглоклин (Team Penske) +10.5

5. Скотт Диксон (Chip Ganassi Racing) +11.2

6. Грэм Рейхол (Rahal Letterman Lanigan Racing) +19.0

7. Маркус Армстронг (Meyer Shank Racing) +19.9

8. Кайл Кирквуд (Andretti Global) +21.9

9. Ринус Викей (Dale Coyne Racing) +22.6

10. Феликс Розенквист (Meyer Shank Racing) +23.2

…18. Роберт Шварцман (Prema Racing) +33.1.

В общем зачёте преимущество Палоу достигло 97 очков, а его главным преследователем стал Кайл Кирквуд. Кристиан Лундгор, занявший лишь 16-е место, откатился на третью строчку, а четвёртое и пятое места по-прежнему занимают Патрисио О’Уорд и Скотт Макглоклин. Роберт Шварцман пропустил Луи Фостера и откатился на 24-ю позицию. Каллум Айлотт занимает 26-е место.

Общий зачёт (топ-10):

1. Алекс Палоу (Chip Ganassi Racing) — 248 очков

2. Кайл Кирквуд (Andretti Global) — 151

3. Кристиан Лундгор (Arrow McLaren) — 150

4. Пато О’Уорд (Arrow McLaren) — 148

5. Скотт Макглоклин (Team Penske) — 137

6. Скотт Диксон (Chip Ganassi Racing) — 134

7. Уилл Пауэр (Team Penske) — 128

8. Феликс Розенквист (Meyer Shank Racing) — 125

9. Колтон Херта (Andretti Curb-Agajanian) — 104

10. Ринус Викей (Dale Coyne Racing) — 100

…24. Роберт Шварцман (Prema Racing) — 47.

Следующий этап IndyCar — «500 миль Индианаполиса», самая престижная гонка сезона — пройдёт на легендарной «Старой кирпичнице» 25 мая.