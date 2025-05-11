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«Если захотят, то могут выгнать». Монтойя не уверен в будущем Гасли в «Альпин»

«Если захотят, то могут выгнать». Монтойя не уверен в будущем Гасли в «Альпин»
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Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Хуан Пабло Монтойя высказался о будущем Пьера Гасли в «Альпин» на фоне последних пилотских перестановок.

«Я думаю, Франко знает, что происходит в этой ситуации. И лучший способ заткнуть, как говорят в Колумбии, всем рты — это дать результат. Думаю, сейчас следующий вопрос вот в чём. Если Франко с ходу начнёт побеждать Гасли, что будет происходить с Пьером? Будут ли говорить о его возможной замене? Конечно, я считаю, что у Гасли достаточно прочный контракт, чтобы его не выгнали, но сейчас вы видите, что, если они хотят кого-то выгнать, они могут это сделать», — приводит слова Монтойи AS Colombia.

Напомним, аргентинец Франко Колапинто заменит Джека Дуэна в составе французской команды начиная с Гран-при Эмилии-Романьи.

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