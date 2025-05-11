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Штайнер назвал идеальный состав «Кадиллака». В нём нет Мика Шумахера

Штайнер назвал идеальный состав «Кадиллака». В нём нет Мика Шумахера
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Бывший руководитель команды Формулы-1 «Хаас», а ныне эксперт Гюнтер Штайнер высказался о потенциальном составе пилотов «Кадиллака» в сезоне-2026.

«Если бы я руководил «Кадиллаком», то я бы обратился к более опытным пилотам, по той же причине, о которой я неоднократно говорил ранее. Молодой команде лучше всего набираться опыта у людей, у которых уже есть этот самый опыт, пилотов, которые помогают команде добиваться прогресса быстрее, чем новички. Для меня идеальной командой были бы Валттери Боттас и Серхио Перес. Я бы взял их двоих», — сказал Штайнер в эфире подкаста F1 Explained.

Ранее сообщалось, что команда ведёт переговоры с бывшими пилотами Формулы-1 Серхио Пересом, Валттери Боттасом, Миком Шумахером и Гуаньюем Чжоу, а также с резервистом «Астон Мартин» Фелипе Друговичем и с пилотом серии IndyCar Пато О'Уордом.

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