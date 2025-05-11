Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Зак Браун рассказал, при каких условиях «Макларен» будет применять командную тактику

Зак Браун рассказал, при каких условиях «Макларен» будет применять командную тактику
Комментарии

Генеральный директор «Макларена» Зак Браун высказался о возможности того, что кому-то из пилотов команды будет отдан приоритет в борьбе за титул.

«Между ними полное уважение. На каком-то этапе они могут побороться между собой, но этого стоит ожидать, если парни гоняются бок о бок на протяжении 24 гонок в сезоне. Но я из-за этого не беспокоюсь.

У нас не будет командной тактики или выбора первого номера, если, скажем, за пять гонок до конца один из них не выбыл из борьбы математически. Я не думаю, что это произойдёт. Надеюсь, что вместо этого они будут бороться за титул между собой до конца. Им решать, кто его выиграет», — приводит слова Зака Брауна Daily Mail.

Материалы по теме
Даже мегажёсткий Ферстаппен не остановит такой «Макларен» и такого Пиастри!
Даже мегажёсткий Ферстаппен не остановит такой «Макларен» и такого Пиастри!
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android