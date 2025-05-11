Зак Браун рассказал, при каких условиях «Макларен» будет применять командную тактику

Генеральный директор «Макларена» Зак Браун высказался о возможности того, что кому-то из пилотов команды будет отдан приоритет в борьбе за титул.

«Между ними полное уважение. На каком-то этапе они могут побороться между собой, но этого стоит ожидать, если парни гоняются бок о бок на протяжении 24 гонок в сезоне. Но я из-за этого не беспокоюсь.

У нас не будет командной тактики или выбора первого номера, если, скажем, за пять гонок до конца один из них не выбыл из борьбы математически. Я не думаю, что это произойдёт. Надеюсь, что вместо этого они будут бороться за титул между собой до конца. Им решать, кто его выиграет», — приводит слова Зака Брауна Daily Mail.