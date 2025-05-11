Экс-руководитель «Альпин» рассказал, что нужно сделать «Макларену», чтобы помочь Норрису

Бывший руководитель «Альпин» Отмар Зафнауэр высказался о пилоте «Макларена» Ландо Норрисе.

«Что нужно Норрису? Поддержка. Абсолютная, безусловная поддержка. Убедите его, что совершать глупые ошибки — это нормально. Смотрите вперёд. Поддержите его и уверьте, что он может это сделать, и он сможет. Поддержка придаст ему уверенности. Иногда пилот может совершать ошибки, потому что он слишком быстр. Это может случиться. Скажите ему: «Езжай в рамках своих возможностей, это достаточно быстро. Не совершай этих ошибок, тогда ты победишь».

Самокритика? Было много гонщиков, которые были чемпионами мира и не скрывали своих чувств, так что это, безусловно, возможно. Айртон Сенна был немного более эмоциональным, чем другие, и он, вероятно, мой любимый гонщик Формулы-1 всех времён. Любая личность может победить. У Оскара сейчас есть преимущество, но, если у него будет одна ошибка, один сход или одна проблема, это преимущество исчезнет. Так что нас ждёт интересное будущее», — приводит слова Отмара Зафнауэра RacingNews365.