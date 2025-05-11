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«Терпения и интеллекта». Ральф Шумахер ответил, чего не хватает Норрису

«Терпения и интеллекта». Ральф Шумахер ответил, чего не хватает Норрису
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Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Ральф Шумахер высказался о пилоте «Макларена» Ландо Норрисе.

«Единственный сценарий, при котором Норрис работает безупречно — старт с поула и доминирование на протяжении всей дистанции. На большее он не способен. В стрессовых ситуациях он не умеет просчитывать ситуацию.

Чего ему не хватает? Вероятно, терпения и интеллекта одновременно. Он не умеет успокоиться и сказать себе: «Окей, сейчас неподходящий момент для атаки, я замедлюсь и подожду более удобного момента». Ландо прёт напролом, вместо того, чтобы отпустить соперника и затем просто опередить его по другой траектории», — приводит слова Ральфа Шумахера Sky Sport.

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