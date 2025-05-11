Брандл высоко оценил прогресс Антонелли в нынешнем сезоне

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт и комментатор Мартин Брандл высказался о новобранце «Мерседеса», итальянском гонщике Андреа Кими Антонелли.

«Вероятно, Кими перестарался в первом повороте и дорого заплатил за это. Он будет жить и учиться на этом. Но да, он просто продолжает совершенствоваться, он хорош, и он не сдаётся, когда что-то идёт не так.

Он умеет включать голову. У него был разочаровывающий спринт, а затем он занял третье место на стартовой решётке днём, и это так показательно для молодого гонщика, что он может так быстро перестроить свои мысли», — приводит слова Мартина Брандла Sky Sports.