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Брандл высоко оценил прогресс Антонелли в нынешнем сезоне

Брандл высоко оценил прогресс Антонелли в нынешнем сезоне
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Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт и комментатор Мартин Брандл высказался о новобранце «Мерседеса», итальянском гонщике Андреа Кими Антонелли.

«Вероятно, Кими перестарался в первом повороте и дорого заплатил за это. Он будет жить и учиться на этом. Но да, он просто продолжает совершенствоваться, он хорош, и он не сдаётся, когда что-то идёт не так.

Он умеет включать голову. У него был разочаровывающий спринт, а затем он занял третье место на стартовой решётке днём, и это так показательно для молодого гонщика, что он может так быстро перестроить свои мысли», — приводит слова Мартина Брандла Sky Sports.

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