Суперлицензия не поможет Ферстаппену получить разрешение для гонок на «Нюрбургринге»

Алекс Брандл, сын экс-пилота Формулы-1 и комментатора Мартина Брандла, рассказал о сложностях, с которыми может столкнуться Макс Ферстаппен при попытке получить разрешение на участие в гонках на «Северной петле».

«Если Макс Ферстаппен хочет участвовать в гонке GT3 на «Нюрбургринге», он должен, согласно букве закона, проехать две гонки по 14 кругов в общей сложности на автомобиле с мощностью, равной мощности Porsche Cayman. Это необходимо, чтобы получить лицензию категории А.

Мартин Брандл сделал что-то подобное несколько лет назад, чтобы посоревноваться со мной. По моему опыту, организаторы довольно воинственно настроены в отношении правил, исключений не бывает. Я бы подумал, что суперлицензия ФИА будет иметь преимущество перед лицензиями более низкого уровня. Но не в этом случае», — приводит слова Алекса Брандла RacingNews365.