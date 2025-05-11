Леклер намекнул на глобальные обновления машины «Феррари»

Пилот «Феррари» Шарль Леклер сообщил, что в скором времени итальянская команда может подготовить пакет обновлений, призванный сократить отставание от конкурентов.

«Будут ли у нас обновления, которые могут дать мгновенную прибавку в производительности? Возможно. Я не знаю, я не знаю когда, не думаю, что это официально. Я уже сказал слишком много, так что да, в какой-то момент что-то произойдёт, и я надеюсь, что это поможет нам сделать шаг вперёд», — приводит слова Леклера F1Oversteer.

«Феррари» после шести гонок сезона располагается на четвёртом месте в Кубке конструкторов, набрав 94 очка. Итальянская команда уступает 11 баллов «Ред Булл», располагающемуся на третьей строчке. Лидирует в командном зачёте «Макларен», на счету которого 246 баллов.