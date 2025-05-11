Эксперт: сейчас Албон в лучшей форме за всю свою карьеру

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Мартин Брандл высоко оценил выступления пилота «Уильямса» Алекса Албона в нынешнем сезоне.

«Алекс Албон провёл очередную отличную и яркую гонку. «Уильямс» в Майами был четвёртым по скорости, да и в целом они смотрелись очень хорошо на протяжении всего уикенда там. Если бы не техническое нарушение в режиме машины безопасности, то Алекс мог бы добрать очки и по итогам спринтерской гонки. Думаю, сейчас Албон в лучшей форме за всю свою карьеру», — приводит слова Мартина Брандла Crash.

После шести Гран-при тайский гонщик располагается на восьмой позиции в личном зачёте чемпионата мира, набрав 30 очков.