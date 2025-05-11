Валттери Боттас показал свой суперкар Mercedes-AMG

Резервный пилот команды «Мерседес» в Формуле-1 Валттери Боттас показал свой новый суперкар — это Mercedes-AMG One стоимостью $ 2,72 млн, выпущенный тиражом 275 экземпляров.

Mercedes-AMG One Валттери Боттаса Фото: Социальные сети Валттери Боттаса

Автомобиль был представлен в июне 2022 года, а его главная особенность — гибридный 1,6-литровый двигатель V6, созданный на базе силовой установки болида «Мерседес» W06, на котором немецкая команда выступала в Формуле-1 в 2015 году.

Mercedes-AMG One Валттери Боттаса Фото: Социальные сети Валттери Боттаса

Двигатель Mercedes-AMG One дополнен элементами MGU-H и MGU-K и способен развивать 782 кВт (1063 л. с.). До 100 км/ч гиперкар разгоняется за 2,9 секунды, а его максимальная скорость — 352 км/ч. Кроме того, Mercedes-AMG One принадлежит рекорд «Северной петли» «Нюрбургринга» для серийных машин.

Mercedes-AMG One Валттери Боттаса Фото: Социальные сети Валттери Боттаса

Ранее такую же машину в социальных сетях показал Джордж Расселл. Кроме того, известно, что эта модель есть в коллекциях экс-пилотов Ф-1 Нико Росберга и Дэвида Култхарда, а также у нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда, певицы Алиши Киз и актёра Марка Уолберга.