Кристиан Хорнер: Ферстаппен продолжает нас удивлять

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался о выступлениях четырёхкратного и действующего чемпиона мира Макса Ферстаппена.

«Макс давно работает на высочайшем уровне. Так было ещё в 2020 и 2021 годах. И он продолжает удивлять нас тем, на какой уровень способен выйти. Удивлять тем, как ему удаётся выжимать из машины каждую тысячную секунды. Когда он прижат к стенке, у него последний свежий комплект «софта» в финале квалификации, наступает момент наивысшей точки давления, когда великие гонщики проявляют свои лучшие качества.

И мы снова и снова видим, как Ферстаппен делает это. Это для него комфортные условия. Он показывает невероятный уровень выступлений», — приводит слова Кристиана Хорнера RacingNews365.