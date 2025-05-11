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Жоанн Зарко выиграл гонку Гран-при Франции MotoGP, Марк Маркес — 2-й, Альдегер — 3-й

Жоанн Зарко выиграл гонку Гран-при Франции MotoGP, Марк Маркес — 2-й, Альдегер — 3-й
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В воскресенье, 11 мая, в Ле-Мане завершилась основная гонка шестого этапа серии MotoGP Гран-при Франции, победу в которой завоевал французский гонщик Жоанн Зарко. Действующий лидер сезона Марк Маркес («Дукати») показал второй результат. Третьим финишировал испанец Фермин Альдегер («Дукати»).

Зарко сумел победить благодаря тому, что стартовал на дождевых шинах и по ходу гонки пошёл дождь, что полностью оправдало данное решение.

Для Куартараро эта победа стала первой в нынешнем сезоне MotoGP. Лидерство в чемпионате мира продолжает удерживать Марк Маркес.

MotoGP 2025. Этап 6, Ле Ман, Франция
Гран-при Франции. Основная гонка
11 мая 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Окончено
1
Жоанн Зарко
Honda
45:47.541
2
Марк Маркес
Ducati
+19.907
3
Фермин Альдегер
Ducati
+26.532

MotoGP. Гран-при Франции. Гонка

1. Жоанн Зарко («Хонда»).
2. Марк Маркес («Дукати») +19.907.
3. Фермин Альдегер («Дукати») +26.532.
4. Педро Акоста («КТМ») +29.631.
5. Маверик Виньялес («КТМ») +38.136.
6. Такааки Накагами («Хонда») +59.527.
7. Рауль Фернандес («Априлья») +1:10.302.
8. Фабио Ди Джаннантонио («Дукати») +1:10.363.
9. Лоренцо Савадори («Априлия») +1:26.793.
10. Аи Огура («Априлия») +1:26.529.

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