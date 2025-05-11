Зарко стал первым французом, выигравшим домашний Гран-при в чемпионате мира за 71 год

Гонщик «Хонды» Жоанн Зарко стал первым французом, сумевшим выиграть домашний Гран-при в рамках чемпионата MotoGP (ранее чемпионата мира в классе 500сс) с 1954 года.

Предыдущим победителем был Пьер Моннере, выигрывавший этап в рамках чемпионата мира в сезоне 1954 года. Помимо Моннере, победу в домашнем Гран-при одерживал Жак Колло в 1958 году, однако тогда гонка не входила в календарь чемпионата мира.

Напомним, Зарко сумел победить благодаря тому, что стартовал на дождевых шинах и по ходу гонки пошёл дождь, что полностью оправдало данное решение. Действующий лидер сезона Марк Маркес («Дукати») показал второй результат. Третьим финишировал испанец Фермин Альдегер («Дукати»).

Для Зарко эта победа стала первой в нынешнем сезоне MotoGP. Лидерство в чемпионате мира продолжает удерживать Марк Маркес.